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إلغاء رحلتين بمطار القاهرة الدولي لعدم جدواهما اقتصاديًا

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إلغاء رحلتين بمطار القاهرة الدولي لعدم جدواهما اقتصاديًا إلغاء رحلتين بمطار القاهرة الدولي لعدم جدواهما اقتصاديًا

مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إلغاء رحلتان دوليتان لعدم جدواها اقتصاديًا، وقله عدد ركابها، بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف لقوات التحالف علي مواقع الحوثيين.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار أن السلطات تلقت اخطارًا ، من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتها رقم 106 ، والمتجهة الي ينبع بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت أيضًا اخطارًا من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 602 ، والمتجهة إلى بيشه جنوب غرب الملكة العربية ، بسبب استمرار عمليات القصف لقوات التحالف علي الحوثيين .

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