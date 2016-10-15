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الأهلي يرتدي شارات سوداء في مباراة الداخلية حدادًا على شهداء سيناء

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الأهلي يرتدي شارات سوداء في مباراة الداخلية حدادًا على شهداء سيناء الأهلي يرتدي شارات سوداء في مباراة الداخلية حدادًا على شهداء سيناء

لاعبو الأهلي – أرشيفية

يرتدي لاعبو النادي الأهلي، شارات سوداء خلال مباراة الداخلية، اليوم السبت، حدادًا على شهداء الكمين العسكري الذين وقعوا أمس في شمال سيناء.

وصرح مدير الكرة بالفريق الأول سيد عبد الحفيظ بأن اللاعبين سيرتدون شارات سوداء خلال المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

وأدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام الداخلية مرانا قويا اليوم في ملعب مختار التتش حيث شارك في المران أحمد حجازي وباسم علي وحسام عاشور ومحمد حمدي زكي وحسين السيد فيما خضع مسعد عوض لتدريبات قوية تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس الفريق.

وخاض اللاعبين تدريبات بدنية تحت إشراف أنيش الشعلالي المعد البدني للفريق وشارك سيد معوض المدرب المساعد في تقسيمة الفريق.

وخاض مروان محسن ومحمد هاني لاعبا الفريق مرانًا تأهيليًا مكثفًا تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي العلاج الطليعي والتأهيل ومحمد أبو العلا مخطط الأحمال.

أ ش أ

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