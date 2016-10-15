«الكاف» يرشح ثلاثي الزمالك لجائزة أفضل لاعب داخل القارة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن ترشيح أيمن حفني وباسم مرسي وعلي جبر للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة لعام 2016.

وتواجد ثلاثي الزمالك فقط من مصر ضمن القائمة يأتى بعد نجاح الزمالك في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقد ضمت القائمة المبدئية 25 لاعبًا أبرزهم كيجان دولي مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي، والليبيري وليام جيبور مهاجم طلائع الجيش السابق والوداد البيضاوي المغربي الحالي، وأيمن المثلوثي حارس النجم الساحلي التونسي.

ولم تشهد القائمة أي تواجد للاعبي النادي الأهلي، الذي ودع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن اسم اللاعب الفائز في حفل الكاف السنوي يوم 5 يناير في نيجيريا.

أ ش أ