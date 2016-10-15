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محادثات دفاعية بين «طوكيو وواشنطن وسول» لبحث الشأن الكوري الشمالي

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محادثات دفاعية بين «طوكيو وواشنطن وسول» لبحث الشأن الكوري الشمالي محادثات دفاعية بين «طوكيو وواشنطن وسول» لبحث الشأن الكوري الشمالي

كيم زعيم كوريا الشمالية

التقى رئيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية كاتسوتوشي كاوانو بكبار القادة العسكريين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لمناقشة سبل التعامل مع التجارب النووية والاطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية.

وذكرت الإذاعة اليابانية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد استضاف هذا الاجتماع بحضور وإي سون جين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “إنهم ناقشوا كيفية التعامل مع التجربة النووية الخامسة لكوريا الشمالية، والتي أجرتها في سبتمبر واطلاقاتها لصواريخ بالستية”.

ا ش ا

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