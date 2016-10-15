«الاستئناف» تأمر بإنشاء دوائر جنايات في قنا والأقصر والبحر الأحمر

اجتمع المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف قنا، مع النقباء المحامين الفرعيين فتحي الصويني نقيب قنا، والدوشي شاكر نقيب الأقصر، ومحمد جمعة نقيب البحر الأحمر، بناءً على طلب النقيب العام سامح عاشور، حرصًا منه على وضع حلول للمشكلات التي يعاني منها محامي النقابات الفرعية بدائرة استئناف قنا .

وانتهى اللقاء الذي عقد الأربعاء الماضي، إلى موافقة رئيس محكمة استئناف قنا على انشاء دوائر جنايات جديدة بكلا من قنا، والبحر الأحمر، والأقصر وإعادة تنظيم توزيع القضايا على دوائر الجنايات، وتسهيل وتقصير مدة إعادة الإجراءات في الاحكام الغيابية.

وأكد النقيب فتحي الصويني نقيب محامين قنا، تقديره لجهد النقيب عاشور والمستشار رضا شوكت رئيس محكمة استئناف قنا على الاستجابة السريعة لعقد اللقاء وطلبات المحامين، فيما قال الدوشي شاكر نقيب محامين الأقصر إن انشاء دائرة جنايات ثالثة في الأقصر يساهم في العدالة الناجزة وتسهيل دور المحامين في كفالة المحاكمة العادلة والمنصفة ويحافظ على رسالة المحاماة السامية.

وفي ذات السياق، أكد المستشار محمد رضا شوكت على تقديره لـ”عاشور” والنقابة واستعداده لتذليل كافة العقبات التي تواجه المحامين، مشددًا على حرصه على استمرار التواصل واللقاءات من أجل مزيدًا من تطوير الخدمات على مستوى محكمة استئناف قنا، وذلك بحسب ما صرح عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.