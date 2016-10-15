وزير التموين: الرئيس وجه ببناء احتياطى للدولة من السلع الغذائية يكفى 6 أشهر

قال اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، إنه تم ضخ 110 آلاف طن سكر خلال الشهر الجارى، لافتا إلى أن أرصدة السلع التموينية الرئيسية متوفرة ولا يوجد أى مشكلة فى أى سلعة.

وأوضح وزير التموين، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك أوامر من رئيس الجمهورية ببناء احتياطى للدولة يكفى مدة 6 أشهر، ويتم حاليا تدبير جميع الأصناف للسلع الاستراتيجيةـ لافتا إلى أن البنك المركزى خصص الاعتمادات المالية اللازمة لتدبير الاحتياطى للدولة من السلع يكفى تلك المدة.

وحول ارتفاع سعر السكر، قال إن السبب يرجع لزيادة سعر السلع الاستراتيجية عالميا.