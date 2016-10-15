11 مليوناً حصيلة مزاد 150 رقماً مميزاً للمركبات بالشارقة

حقق المزاد الإلكتروني الأول لأرقام اللوحات المميزة للمركبات، والذي اختتم مساء "الجمعة"، ونظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، الشركة الرائدة في مجال المزادات في الشرق الأوسط والمتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، مبلغ 11.015 مليون درهم، حصيلة بيع 150 رقماً مميزاً، ثنائياً وثلاثياً ورباعياً.

واحتل الرقم (31) - الفئة الثالثة المبلغ الأعلى في المزاد، ليصل إلى 1.23 مليون درهم، ويليه الرقم (56) - الفئة الثالثة، الذي بيع بمبلغ 1.035 مليون، فيما شهد الرقم 4444 - الفئة الثالثة منافسة قوية جداً من المزايدين، مسجلاً 491 مزايدة، ليصل في النهاية إلى 689.500 درهم، في حين بيع الرقم 55555 - الفئة الثالثة بمبلغ 722.500 درهم، ووصل أعلى سعر في الأرقام الثلاثية إلى 396 ألف درهم، حققتها اللوحة التي تحمل الرقم 230 - الفئة الثالثة.

وقال العميد سيف الزري ، القائد العام لشرطة الشارقة: "حقق المزاد الإلكتروني الأول للأرقام المميزة للوحات المركبات نجاحاً كبيراً، ونحن سعداء بهذا الحرص والتفاعل من قبل المواطنين والمقيمين على اقتناء لوحات المركبات التي تحمل اسم إمارة الشارقة، ونشكر "الإمارات للمزادات" على جهودهم التي أدت إلى إنجاح المزاد الذي نظمناه بشكل إلكتروني بالكامل للمرة الأولى".

وعبّر عبدالله المناعي، المدير التنفيذي لشركة "الإمارات للمزادات" عن ترحيبه بالنتائج المتميزة التي حققها المزاد، والذي شهد مشاركة 537 مزيداً، فيما تابع المزاد عبر تطبيقات الشركة ومواقعها الإلكترونية أكثر من 390 ألف شخص من داخل دولة الإمارات وخارجها، وأكد أن هدف الشركة من تنظيم مثل هذه المزادات هو رسم السعادة على وجوه الجمهور من خلال تحقيق أمنياتهم باقتناء الأرقام المفضلة إليهم.

وجاء تنظيم هذا المزاد من القيادة العامة لشرطة الشارقة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توظيف التكنولوجيا والنظم الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير التميّز والابتكار، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لاقتناء لوحات السيارات التي تحمل أرقاماً مميزة. ونال جميع الفائزين في المزاد، فرصة الفوز بسيارة "بنتلي"، والتي سيتم إجراء السحب عليها بعد انتهاء الحملة الترويجية التي تنظمها "الإمارات للمزادات".

وكانت شرطة الشارقة قد نظمت في شهر يونيو الماضي، أول مزاد على أرقام اللوحات المميزة للمركبات في إمارة الشارقة، وحصد المزاد أكثر من 45 مليون درهم، تم جمعها من خلال بيع 60 لوحة ذات الأرقام المميزة، وحققت اللوحة التي تحمل الرقم (1) مبلغ 18 مليون درهم، لتصبح أغلى لوحة سيارة مسجلة في الشارقة، وبلغ عدد المشاركين في المزاد 1340 مشاركاً من جنسيات مختلفة.