بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربى والصحة" لتصنيع الدواء محليا وتصديره

شهد اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، توقيع برتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما"، وذلك لتصنيع الدواء المصرى محليا وتصديره للخارج.

وقع البرتوكول المهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الدوائية "أكديما".

وتضمن البرتوكول إنتاج وتصنيع الدواء والمحاليل العلاجية والأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية و جميع المستحضرات الطبيةالتى يحتاجها المواطنون، وبيعها وتوزيعها داخل وخارج البلاد، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع وصناعة الدواء المصرى والنهوض به.

ويعتمد البرتوكول على التعاون بين الأطراف الثلاث، حيث تقوم الهيئة القومية للإنتاج الحربى بتقديم الدعم المادى اللازم لبناء مصنع الأدوية وخطوط الإنتاج، والإشراف على الإنشاء وتقديم الصيانة للمباني ورفع كفاءتها.

فيما تقدم الشركة القابضة الأرض والمبنى الذى يقام عليه المشروع بنفس موقع الشركة بالعجوزة، إلى جانب خط إنتاج محاليل، وكذلك تقديم التراخيص اللازمة لإنتاج الأدوية المسجلة لوزارة الصحة وفقا للقوانين واللوائح، كما تلتزم الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المشروع واستصدار التراخيص اللازمة.

بينما تختص الشركة العربية "أكديما" بتوفير المعدات والأجهزة وخطوط ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل وتصنيع الدواء وتوفيرمعايير الجودة والسلامة فيما يتعلق بالمواد الخام، وخطوط ومستلزمات الإنتاج ،بالإضافة إلى الحصول على موافقات السلطة المختصة لتفعيل الشراكة.

ويأتى ذلك التعاون ، تفعيلا للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية فى إطار خطط التنمية الشاملة للدولة، بما يحقق المصلحة العامة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة والنهوض بصناعة الدواء وتوفير المنتج المحلى من الدواء بشكل عام، والعمل على تصديره للخارج.