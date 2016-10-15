بدء الاجتماع الدولى حول سوريا فى لوزان بعد اجتماع ثنائى بين كيرى ولافروف

بدأت فى لوزان السويسرية عصر اليوم /السبت أعمال الاجتماع الدولى حول سوريا, والذى يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا ومصر والسعودية وإيران وتركيا وقطر, ويهدف إلى ايجاد حل لخفض العنف فى سوريا أو استعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية وايجاد حل للوضع الإنسانى المعقد بشرق حلب.

كما يهدف الاجتماع إلي بحث بعض الأفكار الجديدة, وفى مقدمتها ما كان قد طرحه المبعوث الأممى إلي سوريا ستيفان دى ميستورا بخصوص إخراج مقاتلى “جبهة النصرة” من شرق حلب للسماح بإدخال المساعدات إليها ووقف قصف الطيران على المدينة.

يشار إلي أن الاجتماع الموسع كان قد سبقه اجتماعا ثنائيا جمع وزير خارجية روسيا والولايات المتحدة, وذلك بعد فترة من التصعيد بين الجانبين على خلفية انهيار اتفاق وقف الأعمال العدائية وتصاعد الوضع فى شرق حلب.

أ ش أ