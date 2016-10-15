أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بدء الاجتماع الدولى حول سوريا فى لوزان بعد اجتماع ثنائى بين كيرى ولافروف

Google+ Print
بدء الاجتماع الدولى حول سوريا فى لوزان بعد اجتماع ثنائى بين كيرى ولافروف بدء الاجتماع الدولى حول سوريا فى لوزان بعد اجتماع ثنائى بين كيرى ولافروف

كيري ولافروف

بدأت فى لوزان السويسرية عصر اليوم /السبت أعمال الاجتماع الدولى حول سوريا, والذى يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا ومصر والسعودية وإيران وتركيا وقطر, ويهدف إلى ايجاد حل لخفض العنف فى سوريا أو استعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية وايجاد حل للوضع الإنسانى المعقد بشرق حلب.

كما يهدف الاجتماع إلي بحث بعض الأفكار الجديدة, وفى مقدمتها ما كان قد طرحه المبعوث الأممى إلي سوريا ستيفان دى ميستورا بخصوص إخراج مقاتلى “جبهة النصرة” من شرق حلب للسماح بإدخال المساعدات إليها ووقف قصف الطيران على المدينة.

يشار إلي أن الاجتماع الموسع كان قد سبقه اجتماعا ثنائيا جمع وزير خارجية روسيا والولايات المتحدة, وذلك بعد فترة من التصعيد بين الجانبين على خلفية انهيار اتفاق وقف الأعمال العدائية وتصاعد الوضع فى شرق حلب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا