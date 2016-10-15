نيابة الزرقا بدمياط تقرر حجز "لص البط والأرانب" لحين ورود تحريات المباحث

قررت نيابة الزرقا بمحافظة دمياط، حجز "محمد أسعد عقيد" الشهير بلص "البط والأرانب" على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات مباحث مركز شرطة الزرقا فى واقعة سرقة طيور "بطتين" و4 أزواج أرانب من سطح منزل عبد الحميد موافى المحامى.

ومن جانبه، قال النقيب محمد الهلالى، رئيس مباحث مركز شرطة الزرقا، إن المتهم أنكر قيامه بالسرقة واتهم الأهالى بتلفيق التهمه والتعدى عليه بالضرب، مؤكدا أن تحريات المباحث أثبتت حدوث الواقعة وهو الأمر الذى سيؤدى لحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن أهالى قرية تل الكاشف التابعة لمركز الزرقا بدمياط من القبض على لص اعتاد سرقة الدواجن والطيور المنزلية من أعلى أسطح المنازل فجر اليوم السبت.