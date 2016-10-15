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تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ٢٠ نوفمبر

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تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ٢٠ نوفمبر تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ٢٠ نوفمبر

شيماء الصباغ (أرشيفية)

أجلت محكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم السبت، محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى جلسة ٢٠ نوفمبر لسماع الشهود وعرض الأحراز في القضية.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

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