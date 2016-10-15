"حماة الصداقة" : انطلاق التدريبات العسكرية بين مصر وروسيا ...

سمر العشري

بدأت التدريبات العسكرية المصرية الروسية المشتركة "حماة الصداقة 2016"، السبت، التي تستمر لمدة 12 يوما بالمدينة العسكرية بالحمام بمنطقة العلمين على الحدود الغربية لمصر.

وأعلن الجيش المصري في بيان أن التدريب المشترك، الذي يجري للمرة الأولى في مصر يشتمل علي العديد من الأنشطة والفعاليا التي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة، ومنها تنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.

وأشار البيان إلى أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية للعام التدريبي 2016-2017، التي تضمنت العديد من التدريبات المشتركة مع الدول العربية والإفريقية، إذ وصلت إلى أكثر من 30 تدريبا مشتركا سنويا مع أكثر من 20 دولة بهدف تبادل الخبرات وتطوير العقائد القتالية.

ويشارك في مناورات حُماة الصداقة هذا العام أكثر من 500 عنصر من القوات الروسية والمصرية، وأكثر من 10 آليات عسكرية تم إنزالها بواسطة المظلات، وأكثر من 15 طائرة على اختلاف أنواعها تقلع من مطارات مصرية عدة، تعمل للتدريب في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية.

شبكةعيونالإخبارية

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