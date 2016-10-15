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تفاصيل عودة لبنى عسل على «الحياة اليوم».. الليلة

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تفاصيل عودة لبنى عسل على «الحياة اليوم».. الليلة تفاصيل عودة لبنى عسل على «الحياة اليوم».. الليلة

الإعلامية لبنى عسل (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج “الحياة اليوم” على شاشة الحياة، إنها ستعود الليلة، إلى تقديم برنامجها عقب إجازة طويلة.

وأضافت “عسل”، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «ONA» أن محافظ مطروح سيحل ضيفًا للحديث عن المناطق الحدودية وطبيعة مشاكلها والتسلل إلى ليبيا والحلول لمواجهة هذه المشاكل.

وتابعت “عسل”: أن الفقرة الثانية من البرنامج سيتم فيها استضافة شباب الأحزاب للحديث عن دور الأحزاب في الحياة السياسية.

وكان الإعلامي تامر أمين قد نوه خلال حلقة أمس الجمعة عن عودة الإعلامية لبنى عسل إلى تقديم برنامجها.

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