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المشدد 25 سنة لـ٥ من عناصر تشكيل عصابى وراء سرقة سيارة بالإكراه فى الوراق

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المشدد 25 سنة لـ٥ من عناصر تشكيل عصابى وراء سرقة سيارة بالإكراه فى الوراق المشدد 25 سنة لـ٥ من عناصر تشكيل عصابى وراء سرقة سيارة بالإكراه فى الوراق

>كتب سليم على

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين طارق الحدينى، هشام الشريف، وسكرتارية محمد سليمان ورجب شعبان، بالسجن المشدد 25 عاما، فى القضية رقم ١٤٦٠٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات الوراق، لتشكيل عصابى مكون من 5 أفراد، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة ناريه "بنادق آلية" وحيازة ذخائر (331) طلقة ومقاومة السلطات.

 

تلقى الرئد محمد ابو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا من المواطن أحمد عباس، يفيد بقيام 5 أشخاص باعتراض طريقه وإيقافه أثناء سيره بطريق عزبة الخلايفة المتجه بجزيرة ناصر، وقامواتحت تهديد السلاح بسرقة سيارته والممتلكات الخاصة الخاصه به عن طريق الإكراه والتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات.

 

والمتهمون هم: كرم متولى محمد عيسى ٣٤ سنة، سائق، محبوس، ومحمود عبد المحسن السيد، ٢٥ سنة، عامل، محبوس، وعبدالله مجدى عبد الله، ٢٤ سنة، سائق، محبوس، وكريم محمد عبد المنعم، ٣٠ سنة، سائق، محبوس، وإكرامى رأفت ابو زيد، هارب.


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