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بالأسماء ..ترقيات وتعينات جديدة بجامعة السادات

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بالأسماء ..ترقيات وتعينات جديدة بجامعة السادات بالأسماء ..ترقيات وتعينات جديدة بجامعة السادات

>المنوفية - محمد فتخي

وافق مجلس جامعة مدينة السادات، فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتورعصام الدين متولي القائم بعمل رئيس الجامعة وعضوية الدكتور رفاعى إبراهيم رفاعى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور عمداء كليات الجامعة ومعاهدها البحثية وأمين عام الجامعة، على ترقية الدكتور احمد ابراهيم احمد عزب نور إلى وظيفة أستاذ بقسم المنازلات والرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية .

كما تمت ترقية الدكتور رضا يوسف يسري عبد القادر إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم المنازلات والرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية ، وترقية الدكتورة غادة يوسف عبدالرحمن احمد إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم المنازلات والرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية , وترقية الدكتور مدحت حلمي هاشم إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم البيوتكنولوجيا الحيوانية بمعهد الهندسة الوراثية .و ترقية الدكتور احمد صلاح حسن محمد الي وظيفة مدرس بقسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد الهندسة الوراثية .


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