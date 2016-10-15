أبو مازن: دماء الشهداء ستشكل الطريق لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن دماء الشهداء الفلسطينيين وتضحياتهم لن تذهب سدى، وستشكل الطريق الصحيح لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عباس- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم- أن القيادة الفلسطينية تضع مسألة “تبييض السجون” وإنهاء معاناة الأسراى الفلسطينيين فى زنازين الاحتلال الإسرائيلى فى مقدمة اهتماماتها وأولوياتها.

وبحسب الوكالة، جاء تصريح عباس خلال استقباله اليوم السبت، بمقر الرئاسة الفلسطينية فى رام الله بالضفة الغربية، عائلة الشهيد الأسير الفلسطينى ياسر حمدونى، الذى استشهد- فى 25 سبتمبر الماضى- فى مستشفى “سوروكا” الإسرائيلى، بعد إصابته بجلطة قلبية فى سجن “ريمون” .

أ ش أ