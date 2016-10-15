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تأجيل محاكمة رئيس تحرير إحدى الصحف في نشر أخبار كاذبة ضد الداخلية لـ 31 اكتوبر

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تأجيل محاكمة رئيس تحرير إحدى الصحف في نشر أخبار كاذبة ضد الداخلية لـ 31 اكتوبر تأجيل محاكمة رئيس تحرير إحدى الصحف في نشر أخبار كاذبة ضد الداخلية لـ 31 اكتوبر

تعبيرية

قررت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، المنعقدة بالعباسية، بتأجيل نظر دعوى وزارة الداخلية ض رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف الخاصة، ورئيس تحرير الصحيفة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الوزارة إلى جلسة 31 أكتبور الجارى للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 5297 لسنة 2015، عدة تهم منها التحريض على نشر مقالات تمثل إهانة لوزارة الداخلية، والتركيز على حالات فردية لأفراد الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية تقدمت بدعوى ضد الصحيفة، بعدما نشرت أخبار كاذبة عن الوزارة منها «عودة بطش الداخلية، وإهدار كرامة المواطنين الأمر الذي اعتبرته الوزارة إهانة لها».

واستمعت المحكمة لأقوال مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، اللواء علي محمد عبدالمولى، وكذلك اللواء أحمد عبدالعظيم، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، للشهادة حول الواقعة.

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