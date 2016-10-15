بالصور.. مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة أوكرانية بالتنورة والورود

استقبل مطار مرسى علم، اليوم السبت، أولى رحلات شركة آندا أير الأوكرانية، والتى تحمل على متنها أول فوج سياحى أوكرانى يصل لمدينة مدينة مرسى علم فى احتفالية كبيرة.

من جانبه، أكد محمد طمان، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، أنه يتخلل حفل استقبال الطائرة بمدافع المياه احتفالا بقدوم الرحلة وهو العرف الدولى باستقبال الطائرات التي تصل لأول مرة إلى المطار، كما تم توزيع الورود على ركاب الرحلة بمصاحبة الفنون الشعبية والموسيقى وتم نقل الحدث مباشرة على شاشات العرض بصالات المطار .

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة، أن هذا الخط السياحى هو الأول من نوعة والذى يربط بين مطارى مرسى علم و مطار العاصمة الأوكرانية كييڤ .

من جانبه، أعلن كمال أبو الخير، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للرحلة الأوكرانية، أنه تم الاتفاق على تسيير رحلة طيران أوكرانية لأول مرة من مطار مرسى علم الدولى أسبوعيا، وأول رحلة وصلت اليوم وعلى متنها 180 سائحا أوكرانى الجنسية.

كما أعلن خالد مرزوق، مدير عام الشركة، أن رحلة الطيران التى وصلت اليوم لمطار مرسى علم الدولى، تعد أول رحلة طيران أوكرانية تصل المطار، مؤكدا زيادة عدد وصول الرحلات الأكرانية خلال الفترة المقبلة عن رحلة أسبوعية، خاصة خلال احتفالات رأس السنة والكريسماس.