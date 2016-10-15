أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة أوكرانية بالتنورة والورود

Google+ Print
بالصور.. مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة أوكرانية بالتنورة والورود بالصور.. مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة أوكرانية بالتنورة والورود

>البحر الاحمر - عماد عرفة

استقبل مطار مرسى علم، اليوم السبت، أولى رحلات شركة آندا أير الأوكرانية، والتى تحمل على متنها أول فوج سياحى أوكرانى يصل لمدينة مدينة مرسى علم فى احتفالية كبيرة.

 

من جانبه، أكد محمد طمان، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، أنه يتخلل حفل استقبال الطائرة بمدافع المياه احتفالا بقدوم الرحلة وهو العرف الدولى باستقبال الطائرات التي تصل لأول مرة إلى المطار،  كما تم  توزيع الورود على ركاب الرحلة بمصاحبة الفنون الشعبية والموسيقى وتم نقل الحدث مباشرة على شاشات العرض بصالات المطار  .

 

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة، أن هذا الخط السياحى هو الأول من نوعة والذى يربط بين مطارى مرسى علم و مطار العاصمة الأوكرانية كييڤ .

 

من جانبه، أعلن كمال أبو الخير، رئيس مجلس إدارة  الشركة المنظمة للرحلة الأوكرانية، أنه تم الاتفاق على تسيير رحلة طيران أوكرانية لأول مرة من مطار مرسى علم الدولى أسبوعيا، وأول رحلة وصلت اليوم وعلى متنها 180 سائحا أوكرانى الجنسية.

 

كما أعلن خالد مرزوق، مدير عام الشركة، أن رحلة الطيران التى وصلت اليوم لمطار مرسى علم الدولى، تعد أول رحلة طيران أوكرانية تصل المطار، مؤكدا  زيادة عدد وصول الرحلات الأكرانية خلال الفترة المقبلة عن رحلة أسبوعية، خاصة خلال احتفالات رأس السنة والكريسماس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365