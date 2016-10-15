خلال جولة مفاجئة.. مدير أمن القاهرة يوجه بزيادة أعداد الضباط بقسم مدينة نصر

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، جولة أمنية مفاجئة على قسم شرطة مدينة نصر أول، للاطلاع على سير العمل به والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية.

وخلال الجولة، التقى مدير أمن القاهرة، بمأمور وضباط وأفراد القسم، وأكد على أن أولويات العمل بالأقسام هو حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات الأمنية، كما شدد على التعامل الجاد مع كافة البلاغات بما يعزز من ثقة المواطنين في أجهزة الأمن.

كما تفقد اللواء خالد عبد العال أعمال نوبتجية القسم وتلقي بلاغات المواطنين وأمر بزيادة أعداد الضباط القائمين على العمل بها لسرعة إنهاء إجراءات المواطنين المترددين على القسم، وتفقد غرف الحجز وتأكد من وجود تكييفات ووسائل تهوية تعمل بكفاءة وقيام القسم بالإلتزام بضوابط ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المحجوزين.

كما راجع مدير امن القاهرة خلال تفقده قسم مدينة نصر ، أوامر الحجز الخاصة بالمحجوزين والصادرة من الجهات القضائية وتأكد من سلامة كافة الإجراءات المتخذة حيالهم .