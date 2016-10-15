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بالفيديو والصور.. مسيرة العصا البيضاء على كورنيش البحيرة بالشارقة

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 نظمت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً اليوم مسيرة العصا البيضاء بهدف نشر التوعية المجتمعية بيوم الكفيف وأهمية العصا البيضاء وذلك  على كورنيش البحيرة في الشارقة .

وتأتي المسيرة ضمن احتفالات جمعية الإمارات للمعاقين بصريا باليوم العالمي للعصا البيضاء (يوم الكفيف) .

وشارك في المسيرة عدد كبير  من المعاقين بصريا من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة للمؤسسات والجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة ، وأحيت الفرقة الموسيقة لشرطة الشارقة الحفل .

 

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