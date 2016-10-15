بالفيديو والصور.. مسيرة العصا البيضاء على كورنيش البحيرة بالشارقة

نظمت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً اليوم مسيرة العصا البيضاء بهدف نشر التوعية المجتمعية بيوم الكفيف وأهمية العصا البيضاء وذلك على كورنيش البحيرة في الشارقة .

وتأتي المسيرة ضمن احتفالات جمعية الإمارات للمعاقين بصريا باليوم العالمي للعصا البيضاء (يوم الكفيف) .

وشارك في المسيرة عدد كبير من المعاقين بصريا من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة للمؤسسات والجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة ، وأحيت الفرقة الموسيقة لشرطة الشارقة الحفل .