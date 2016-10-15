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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة سالم كردوس عبيد العامري

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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة سالم كردوس عبيد العامري محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة سالم كردوس عبيد العامري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء إلى محمد وحمد سالم كردوس عبيد العامري في وفاة والدهما سالم وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين.

 وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم العزاء إلى جانب سموه.. معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

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