المحكمة تستمع لطلبات الضابط المتهم بقتل الناشطة «شيماء الصباغ»

طلب دفاع الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، بأن تؤجل القضية لحين حضور المحامي الأصلي للمتهم جميل سعيد.

وأضاف الدفاع، أمام هيئة محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بطلبه مناقشة شهود الاثبات السادس أسامة همام، المصور بأحد الصحف الخاصة، والسابع علاء أحمد المصور بأحد الصحف الخاصة، والثامن عقيد في إدارة الأسلحة والذخائر بالقوات المسلحة، والذي عاين السلاح المستخدم بالواقعة، كما طلب بمناقشة المصور الصحفي إسلام أسامة.

كما طالب بمناقشة المجند شريف الحسيني والذي كان يقوم بتذخير السلاح، استدعاء الطبيب الشرعي، عمر محمد السيد مشرح جثة شيماء الصباغ، والطبيبة الشرعية إلهام عوض الطبيب مشرحة أجساد المصابين.

ومن جانبها طالبت دفاع المتهم بتحديد جلسة لعرض الفيديوهات، وفض الاحراز، وإحضار ملابس شيماء الصباغ “بلوفر، بنطال جينز وبنطال ستريتش وتيشيرت بنفسجني”.

كما طالبت باستدعاء يحيي مختار وكيل النيابة الذي عاين النيابة، وراجية عمران، المحامية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لأنها حضرت غسل الجثمان، وأيضا خال المجني عليها سامي إبراهيم.

كما طالبت بسماع جميع شهود الاثبات المصابين في الواقعة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.