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محافظ دمياط يقرر إطلاق اسم الشاعر الراحل فاروق شوشة على أحد الشوارع

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محافظ دمياط يقرر إطلاق اسم الشاعر الراحل فاروق شوشة على أحد الشوارع محافظ دمياط يقرر إطلاق اسم الشاعر الراحل فاروق شوشة على أحد الشوارع

فاروق شوشة

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم السبت إطلاق اسم الشاعرالكبير الراحل فاروق شوشة على أحد الشوارع الرئيسية بمسقط رأس الفقيد بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط.

وكان طه قد وعد أقارب الشاعر الراحل بإطلاق اسمه على شارع بقريته تخليدا لذكراه أثناء مشاركته في تشييع جثمان الفقيد الكبير بمسقط رأسه بقرية الشعراء جدير بالذكر أن المئات من أهالي محافظة دمياط يتقدمهم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء نادر جنيدي مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط واللواء فايز شلتوت السكرتير العام لمحافظة دمياط واللواء أحمد عطية السكرتير المساعد لمحافظة دمياط واللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة دمياط والدكتور عطا عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم قد شاركوا أهالي قرية الشعراء تشييع جثمان الفقيد والذي أوصى أقاربه قبل وفاته بدفنه بمقابر الأسرة بقرية الشعراء.

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