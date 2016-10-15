غدا.. هادي الجيار ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC

يحل الفنان هادي الجيار، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا، ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على “شاشة سي بي سي”.

ويتحدث الجيار خلال الحوار عن بدايته في عالم الفن، وما أبرز التحديات التي واجهته خلال مشواره، وكيف تغلب عليها، كما يوضح رؤيته الخاصة بالفن الآن، وكيف اختلفت الدراما الآن عن الفترة الماضية.

ويتطرق الفنان خلال الحوار إلى أعماله التي قدمها من قبل، والجديد الذي يستعد لتقديمه الفترة المقبلة.

ويدخل الجيار في مواجهة لأول مرة وجها لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن والمجتمع وما دور المرأة في حياته ونجاحه الفني، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.