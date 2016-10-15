أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدا.. هادي الجيار ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC

Google+ Print
غدا.. هادي الجيار ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC غدا.. هادي الجيار ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC

هادي الجيار

يحل الفنان هادي الجيار، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا، ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على “شاشة سي بي سي”.

ويتحدث الجيار خلال الحوار عن بدايته في عالم الفن، وما أبرز التحديات التي واجهته خلال مشواره، وكيف تغلب عليها، كما يوضح رؤيته الخاصة بالفن الآن، وكيف اختلفت الدراما الآن عن الفترة الماضية.

ويتطرق الفنان خلال الحوار إلى أعماله التي قدمها من قبل، والجديد الذي يستعد لتقديمه الفترة المقبلة.

ويدخل الجيار في مواجهة لأول مرة وجها لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن والمجتمع وما دور المرأة في حياته ونجاحه الفني، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا