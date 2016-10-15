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عمان تستقبل 115 جريحًا أصيبوا فى الغارة على مجلس عزاء في صنعاء

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عمان تستقبل 115 جريحًا أصيبوا فى الغارة على مجلس عزاء في صنعاء عمان تستقبل 115 جريحًا أصيبوا فى الغارة على مجلس عزاء في صنعاء

 

جرحى _ أرشيفية

تستعد أول مجموعة من 115 شخصًا اصيبوا بجروح في غارات التحالف العربي على جنازة في صنعاء، لاجلائها الى سلطنة عمان، كما قال مسؤول في التمرد الحوثي.

وأفادت “فرانس برس”، أن طائرة حكومية عمانية ستقوم بنقل الجرحى، واعترف التحالف العربي بقيادة السبت بارتكاب خطأ من خلال استهداف مجلس عزاء في صنعاء ما ادى الى مقتل 140 شخصا واصابة 525 بجروح.

وقال نائب وزير الصحة في السلطات التابعة للمتمردين ناصر العوجلي “هذه هي المجموعة الأولى من الجرحى الذين سيتم اجلاؤهم لتلقي العلاج في الخارج”.
> لكنه لم يوضح متى سيتم اجلاء اصابات جديدة.

وقتل اكثر من 140 شخصا وأصيب حوالي 525 بجروح السبت الماضي خلال غارات شنتها طائرات التحالف العربي على مجلس عزاء في صنعاء.

واقر التحالف السبت بارتكاب خطأ من خلال استهداف مجلس العزاء.

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