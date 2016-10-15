حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 16 أكتوبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تتصرّف بفجاجة وغضب وربما تعاني سوء تفاهم في المجال المهني مع بعض الزملاء الجدد

عاطفياً: كُن متسامحاً ولو أنّ النصيحة هي في التشبّث بمواقفك إذا كنت مقتنعًا أنك على حق

صحياً: تزاول بعض الألعاب الرياضية الجماعية الخفيفة التي تعيد إليك جزءاً من رشاقتك

برج الثور

مهنياً: لا تحاول إقناع أحد بالانضمام إلى مشاريعك، ولا تظهر الانفعالات والمشاعر السلبية

عاطفياً: أحداث كثيرة مهمّة في حياتك العاطفية، أنت على موعد مع الفرح في ظروف خاصة

صحياً: استمع إلى نصائح الأصدقاء فهي لمصلحتك وقد تحمل معها الحلول لبعض مشاكلك الصحية

برج الجوزاء

مهنياً: الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة من قبل أحد الزملاء الحسود من نجاحك الباهر، فتحاشاه

عاطفياً: تغيّر أسلوبك وتبدّل في طريقة تعاملك مع الشريك وتسعى الى تجديد العلاقة وتطويرها

صحياً: استفد من أوقات فراغك لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك

برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل يحذرك من أية شبهة أو أي عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، وحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية

عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يمرّ ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك

صحياً: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء

برج الأسد

مهنياً: يخفّ الضغط ويعدك هذا اليوم بفرص أفضل لايجاد التسويات والحلول لبعض المشاكل الصغيرة لكن المزمنة

عاطفياً: علاقة قديمة ترخي بظلالها على حياتك مع الشريك، بسبب هفوة بسيطة لكنها مقلقة

صحياً: لا توهم نفسك بأنك مصاب بمرض خطير، ولا تستمع إلى ما يقوله الآخرون لك

برج العذراء

مهنياً: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية

عاطفياً: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائماً في كل خطواتك

صحياً: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك

برج الميزان

مهنياً: يخفّ الوهج السابق هذا اليوم وتكثر الواجبات والمسوؤليات الملقاة على عاتقك، فتجد نفسك محاطاً بملفات ضخمة

عاطفياً: تشكو سلوك الزوج أو الحبيب وتتذمّر، إلاّ أنّ النصيحة هي في التهدئة وعدم صبّ الزيت فوق النار

صحياً: ثابر على العمل بروية، وادرس خطواتك جيداً، وحافظ على أعصابك الباردة

برج العقرب

مهنياً: قد تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء، وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام

عاطفياً: صراحتك الزائدة مع الحبيب قد تجرحه وتبعده عنك وتسبب له الإحباط والنفور منك

صحياً:مارس مزيدا من الرياضة

برج القوس

مهنياً: يشير هذا اليوم الى جو متشنّج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول ألا تختلط بالزملاء كثيراً تفادياً لإثارة المشاكل

عاطفياً: لا تفرض آراءك بالقوة على الشريك، فهو أيضاً له آراؤه ويجب أن تستمع إليها وتحترمها

صحياً: لا تكثر من تناول الطعام مساء، ولا تقلله كثيراً، بل حاول أن تكون عادلاً

برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحمل يثير بعض الحساسيات، ويجعلك تواجه أوضاعاً دقيقة، فتحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات العالقة تحت وطأة الغضب

عاطفياً: لا تحقد على الحبيب إذا انتقدك، بل انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعاً دقيقاً

صحياً: الألم في الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات رياضية تخفف من ذلك

برج الدلو

مهنياً: تخفّ الاحتكاكات مع الزملاء، ويتركز البحث على أمور تتعلق باستثمارات تبقى محور اهتمامك

عاطفياً: لا تنتظر من الشريك المبادرة إلى المصالحة، لأن سبب الخلاف هو أنت بعد تصرفك الفظ معه

صحياً: كأنك تحاول الانتحار في إهمال وضعك الصحي ولا مبالاتك بالنتائج مستقبلاً

برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحمل يضيء على مسألة مالية تنجزها، أو يتحدث عن فرصة مهنية قد تتلقاها

عاطفياً: عليك أن تراقب الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا يثير الريبة

صحياً: الصحة من أغلى ما تملك، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads