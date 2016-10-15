أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حملة مصريون ضد الإرهاب تدين حادث سيناء

Google+ Print
حملة مصريون ضد الإرهاب تدين حادث سيناء حملة مصريون ضد الإرهاب تدين حادث سيناء

عناصر القوات المسلحة بسيناء

أدانت حملة مصريون ضد الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة النجار، عضو منظمة الدول العربية لحقوق الإنسان، واقعة استشهاد 12 من ضباط ومجندي القوات المسلحة، على يد مجموعة من الإرهابين بسيناء أمس الجمعة.
> وجددت الحملة تأييدها للرئيس عبدالفتاح والحكومة، داعية الشعب للوقوف خلف الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب.

وفيما يلي نص البيان: “ببالغ الحزن والأسى ينعى أعضاء الحملة ضحايا حادث سيناء الإرهابي البشع، والذي راح ضحيته مجموعة من أبناء القوات المسلحة على يد عصابة من الإرهاب في مشهد يعبر وبكل أدلة الوضوح أن هؤلاء الإرهابيين لا دين لهم، وأنهم ما هم إلا مجموعة من الخونة المفسدين في الأرض”.

وأشادت الحملة بالرد السريع والمفاجئ من قبل القوات المسلحة، للانتقام من هؤلاء الإرهابيين، عن طريق استهداف أماكن اختبائهم بالطائرات الحربية، وتدمير مخازن السلاح الخاصة بهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية