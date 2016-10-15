حملة مصريون ضد الإرهاب تدين حادث سيناء

أدانت حملة مصريون ضد الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة النجار، عضو منظمة الدول العربية لحقوق الإنسان، واقعة استشهاد 12 من ضباط ومجندي القوات المسلحة، على يد مجموعة من الإرهابين بسيناء أمس الجمعة.

> وجددت الحملة تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، داعية الشعب للوقوف خلف الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب.

وفيما يلي نص البيان: “ببالغ الحزن والأسى ينعى أعضاء الحملة ضحايا حادث سيناء الإرهابي البشع، والذي راح ضحيته مجموعة من أبناء القوات المسلحة على يد عصابة من الإرهاب في مشهد يعبر وبكل أدلة الوضوح أن هؤلاء الإرهابيين لا دين لهم، وأنهم ما هم إلا مجموعة من الخونة المفسدين في الأرض”.

وأشادت الحملة بالرد السريع والمفاجئ من قبل القوات المسلحة، للانتقام من هؤلاء الإرهابيين، عن طريق استهداف أماكن اختبائهم بالطائرات الحربية، وتدمير مخازن السلاح الخاصة بهم.