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«القاهرة السينمائي» يطلق نظامًا لحجز تذاكر المهرجان إلكترونيًا

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«القاهرة السينمائي» يطلق نظامًا لحجز تذاكر المهرجان إلكترونيًا «القاهرة السينمائي» يطلق نظامًا لحجز تذاكر المهرجان إلكترونيًا

أرشيفية

أبرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعاقدًا مع موقع «السينما.كوم» الرائد في مجال حجز تذاكر السينما إلكترونيًا في ، يتم بمقتضاه استحداث نظام جديد لحجز تذاكر المهرجان إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني، وهاتفيًا من خلال أرقام مختصرة، مع إتاحة الفرصة للمشاهد أن يحدد المقعد المناسب له داخل القاعة ليشاهد الفيلم من خلاله، ودفع قيمة التذكرة من خلال بطاقات الائتمان أو خدمة فوري مع استمرار الشكل التقليدي للحجز من شباك التذاكر .

من جانبها أكدت ماجدة واصف رئيس المهرجان، أن الصالات العشرة التي تستضيف العروض ستكون مقاعدها مرقمة، وسيدير عملية الدخول والخروج منها فريق متخصص مدرب لضمان وصول كل مشاهد إلى مقعده المحدد بسرعة وسهولة.

كما سيقام داخل دار الأوبرا مركزًا للتذاكر يضم 6 شبابيك لتخفيف الضغط وزمن الانتظار للحصول على التذاكر، على أن يخصص منها شباك مستقل للصحفيين، وآخر للطلبة وأعضاء الجمعيات السينمائية.

على جانب آخر يُطلق المهرجان للمرة الأولى تطبيقًا ذكيًا للهواتف المحمولة، يكون متاحًا للتحميل عبر نظامي IOS وAndroid بعد المؤتمر الصحفي الذي ستعلن فيه كافة تفاصيل الدورة يتضمن التطبيق كافة المعلومات التي يحتاجها الجمهور لمتابعة المهرجان، سواء المعلومات الخاصة بالأفلام أو مواعيد عرضها وكيفية الوصول لكل قاعة، مع معلومات أخرى عن لجان التحكيم وأنشطة المهرجان المختلفة ورصد لتاريخ الدورات السابقة.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ38 ستقام في الفترة بين 15 و24 نوفمبر المقبل في قاعات دار الأوبرا المصرية.

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