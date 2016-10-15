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«البيئة»: إزالة 11 مكمورة فحم ضمن إجراءات الحد من الأنشطة الملوثة بالبحيرة

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«البيئة»: إزالة 11 مكمورة فحم ضمن إجراءات الحد من الأنشطة الملوثة بالبحيرة «البيئة»: إزالة 11 مكمورة فحم ضمن إجراءات الحد من الأنشطة الملوثة بالبحيرة

ارشيفية

قامت وزارة البيئة، من خلال فرع البحيرة بالتعاون مع شرطة البيئة والوحدة المحلية بقرية النجاح التابعة لمركز بدر بالبحيرة، بتنفيذ حملة إزالة لمكامير فحم ، وذلك ضمن جهود الحد من تأثير نوبات تلوث الهواء الحادة ، وذلك في إطار تفعيل قرار محافظ البحيرة رقم (811) بشأن وضع الضوابط الخاصة بتشغيل الأنشطة الملوثة ومنها مكاميرالفحم .

وقالت الوزارة فى بيان صحفي لها، إن الحملة نجحت في إزالة عدد ١١ مكمورة تنفيذًا للقرار رقم ١٥ لسنة ٢٠١٦ لإزالة مكامير الفحم الخشبية بقرية النجاح التابعة لمركزومدينة بدر محافظة البحيرة والتي تضم عدد كبير من مكامير الفحم بالمركز، وذلك وسط تجمع عدد من المواطنين لعدم تنفيذ القرار ، حيث تم تعريفهم بمدى خطورة الانبعاثات الناتجة عن تلك المكامير على البيئة والصحة العامة ومدى اهمية تنفيذ القرار.

وأضافت الوزارة ، أن فريق الإعلام والتوعية التابع لفرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة قد قام بتنفيذ عدد من حملات التوعية تزامنا مع صدور القرار للتعريف به وضرورة الالتزام ببنوده ، كما تقوم فرق التفتيش بشن حملات يومية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يذكر أنه، تم التنسيق بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية لاستصدار قرارات من المحافظين بحظر عدد من الأنشطة الصناعية الملوثة ومنها مكامير الفحم والمسابك ومصانع الطوب خلال الفترة من منتصف أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر تزامنا مع نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي تساهم تلك الأنشطة في زيادة حدتها.

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