الأردن يعلن عن اكتشاف مصدر جديد للمياه المعدنية

أعلن وزير المياه والري الاردنى الدكتور حازم الناصر، عن اكتشاف مصدر جديد للمياه المعدنية بميزات طبيعية فريدة، تبلغ درجة حرارتها ” 77 ” درجة مئوية وهي الاعلى في المملكة، وقد تكون الاعلى على مستوى المنطقة حسب سجلات وزارة المياه والري.

وأوضح الوزير الاردنى أنه أثناء تنفيذ الوزارة خططها الإستراتيجية الجديدة للمياه 2016-2025 لتوفير مصادر مائية جديدة غير تقليدية لتلبية الاحتياجات المائية ضمن المشروع الوطني لاستكشاف المياه العميقة في المنطقة الممتدة من منطقة القسطل وحتى منطقة – الحسا وصولا إلى منطقة الشيدية، تم اكتشاف هذا المصدر الحيوي الهام بطاقة تزيد على 100 م3 / ساعة.

وأكد أن الاكتشاف الجديد في منطقة القسطل جنوب مطار الملكة علياء سيفتح آفاقا كبيرا لتطوير المنطقة استثماريا وسياحيا، مؤكدا أن وزارة المياه والري بدأت تنفيذ سلسلة مشاريع إستراتيجية لتوفير مصادر مائية جديدة تكفل تزويد جميع مناطق المملكة بكميات إضافية قد تصل إلى نحو نصف مليار م3.

يذكر أن الاردن يعد ضمن افقر 4 دول في العالم مائيا، حيث أن نصيب الفرد من المياه المتاحة للاستخدام لا يتجاوز 130 م3 في السنة.

أ ش أ