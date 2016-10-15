أردوغان: العراق لا يمكنه التعامل مع هجوم الموصل بمفرده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إن العراق لا يمكنه بمفرده طرد تنظيم داعش من مدينة الموصل، وإن وجود القوات التركية فى معسكر قريب ضمان ضد أي هجمات على تركيا.

وتركيا على خلاف شديد مع الحكومة المركزية العراقية بشأن وجود قوات تركية فى معسكر بعشيقة بشمال العراق، وحول من يجب أن يشارك فى هجوم مزمع على الموصل مدعوم من الولايات المتحدة.

ونقلت «رويترز» عن أردوغان قوله إن تركيا لن تسمح لتنظيم داعش أو أي تنظيم آخر بالسيطرة على الموصل.

وتابع “أن مقاتلى المعارضة المدعومين من تركيا فى سوريا يتقدمون صوب قرية دابق الواقعة تحت سيطرة التنظيم فى شمال غرب البلاد”.