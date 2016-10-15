أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يتقدمان جنازة شهيدي سيناء

Google+ Print
صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان

تقًدم المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف ، واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، والعقيد محمد علي المستشار العسكري جموع مشيعي جنازة الشهيدين مجند محمد عبد العليم عطا ابن قرية بني سليمان مركز بني سويف ، ومجند عمر فتحي عبد الغني ابن قرية بني قاسم مركز ببا والذين استشهدا بسيناء صباح أمس الجمعة، وفي حضور اللواء حسام الدين رفعت سكرتير عام المحافظة .

كان “المحافظ”، قد أدى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور العديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وعقب صلاة الجنازة، أقيمت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للشهيدين وسط تنديد واسع بالإرهاب من المشيعين الذين شاركوا في تشييع الجثمان، مرددين هتافات ضد الإرهاب ومطالبين بالقصاص من القتلة.

وأعرب “المحافظ”، عن خالص تعازيه لأهالي الشهداء ، داعيًا الله أن يتغمدهم بعظيم رحمته وأن يمنح أهلهم الصبر والسلوان ، مؤكدًا على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة القوات المسلحة والشرطة المصرية ،مؤكدا على أن رسالة الجيش هي الدفاع عن وأرضها وشعبها وحفظ استقرارها، ومشددًا على أن دماء أبنائنا الشهداء لن تذهب هباًء وان الشعب المصري بكافة طوائفه يقف وراء جيشه العظيم في محاربة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد.

 

IMG_4680 IMG_4648 IMG_4668 IMG_4678 IMG_4608 IMG_4601

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى