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مدير الوقف السني العراقي يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر أئمة الأقليات المسلمة

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مدير الوقف السني العراقي يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر أئمة الأقليات المسلمة مدير الوقف السني العراقي يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر أئمة الأقليات المسلمة

رئيس ديوان الوقف السني بالعراق الشيخ عبد اللطيف الهميم

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور عبداللطيف الهميم، مدير عام الوقف السني العراقي، قادمًا من بغداد على رأس وفد، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام ، يشارك خلالها فى فعاليات المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية بعد غد الاثنين، تحت عنوان “التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة” .

ومن المقررأن يشارك قيادات دينية ومفتون وممثلو 80 دولة على مستوى العالم في فعاليات المؤتمر العالمي، لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي سيصدر وثيقة القاهرة للجاليات المسلمة، حيث تقترح حلولًا عملية وعلمية لكل المشكلات التي تواجهها تلك الجاليات في الخارج .

 

 

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