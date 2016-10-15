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رفض استئناف حسن مالك على حبسه في «الإضرار بالاقتصاد»

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رفض استئناف حسن مالك على حبسه في «الإضرار بالاقتصاد» رفض استئناف حسن مالك على حبسه في «الإضرار بالاقتصاد»

حسن مالك – أرشيفية

رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، استئناف رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على قرار تجديد حبسه، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي.

ووجهت النيابة لمالك عدة اتهامات، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن.

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