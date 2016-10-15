أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عقد امتحانات القبول للدبلومة الخاصة بتربية الوادى الجديد الأربعاء المقبل

Google+ Print
عقد امتحانات القبول للدبلومة الخاصة بتربية الوادى الجديد الأربعاء المقبل عقد امتحانات القبول للدبلومة الخاصة بتربية الوادى الجديد الأربعاء المقبل

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال الدكتور محمد عبد الواحد وكيل كلية التربية للدراسات العليا بالوادى الجديد أنه تقررعقد امتحان القبول للدبلومة الخاصة فى التربية (اللغة الانجليزية والحاسب الآلي) يوم الاربعاء الموافق 18-10-2016 وذلك من الساعة 11 ص - 1 ظهراً.حيث تم تجهيز قاعات الامتحان لاستقبال المتقدمين للالتحاق بالدبلومة الخاصة بالكلية .

وأضاف عبد الواحد فى بيان اليوم السبت أن مجلس الجامعة وافق على طلب عدد من ابناء المحافظة من الراغبين فى الالتحاق بالدبلومة الخاصة دون التقيد بشرطة التقدير العام بهدف التيسير على اهالى المحافظة بعد ان تقدموا بمدكرات لمحافظ الوادى الجديد ورئيس الجامعة وتمت بالفعل الموافعة على قبولهم بصفة اسثنائية تقديرا لظروفهم .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365