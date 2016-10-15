عقد امتحانات القبول للدبلومة الخاصة بتربية الوادى الجديد الأربعاء المقبل

قال الدكتور محمد عبد الواحد وكيل كلية التربية للدراسات العليا بالوادى الجديد أنه تقررعقد امتحان القبول للدبلومة الخاصة فى التربية (اللغة الانجليزية والحاسب الآلي) يوم الاربعاء الموافق 18-10-2016 وذلك من الساعة 11 ص - 1 ظهراً.حيث تم تجهيز قاعات الامتحان لاستقبال المتقدمين للالتحاق بالدبلومة الخاصة بالكلية .

وأضاف عبد الواحد فى بيان اليوم السبت أن مجلس الجامعة وافق على طلب عدد من ابناء المحافظة من الراغبين فى الالتحاق بالدبلومة الخاصة دون التقيد بشرطة التقدير العام بهدف التيسير على اهالى المحافظة بعد ان تقدموا بمدكرات لمحافظ الوادى الجديد ورئيس الجامعة وتمت بالفعل الموافعة على قبولهم بصفة اسثنائية تقديرا لظروفهم .