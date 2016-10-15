طرح لحوم سودانية بالوحدات المحلية بالمنيا وتوزيع 8 أطنان سلع غذائية

واصلت مديرية التموين بالمنيا جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع، حيث وزعت المديرية لحوما سودانية مبردة بسعر الكيلو 60 جنيها على الوحدات المحلية بواقع خمسة عجول لكل وحدة محلية، باستثناء مركز ملوى عشرة عجول، وذلك لبيعها لجمهور المستهلكين.

أضاف دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أنه تم عرض وبيع أربعه أطنان سكر وأرز وزيت ومكرونة بأسعار مخفضة بقرية تلة بمركز المنيا، طبقا لبرنامج المنافذ التسويقية المتحركة، كما تم توزيع 4 أطنان سكر وزيت وأرز ومكرونه بمجلس قروى نزلة حسين بمركز المنيا.