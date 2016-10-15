بالصور .. حملة لمديرية الطرق بالوادى الجديد لتسوية أرضيات المدارس بالخارجة

نفدت مديرية الطرق بالوادى الجديد حملة مكبرة لإزالة الحشائش وتطهيرها وتسوية الأرض وإزالة المخلفات من مدارس الخارجة، حيث تم تسوية أرض الفناء بمدرسة الثانية الفنية للبنات بالخارجة، وتسوية الأراضى المتعرجة فى المدرسة وإزالة المخلفات والقمامة بمحيط المدرسة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ورئاسة مركز الخارجة، لتنفيد خطة تأمين وتنظيف المدارس وتأمينها من كافة المخاطر التى تهدد حياة الطلاب.

وقال مجدى الطماوى مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، أن المديرية تواصل تنفيد أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية على مستوى مراكز المحافظة وتركيب العلامات الإرشادية والمطبات الصناعية والكاوتشوك فى الشوارع، وخاصة أمام المدارس وفى مفترقات الطرق بهدف الحد من الحوادث التى تقع نتيجة السرعة الزائدة، مؤكدًا على أن المديرية شاركت بفاعلية فى مبادرة "حلوة يا بلدى"، والتى أسفرت عن تجميل عدد كبير من الأحياء السكنية بالمحافظة بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ورئاسة المراكز.

مديرية الطرق تنفذ حملة لتطهير وتنظيف المدارس بالوادى الجديد



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