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طائرة عمانية تنقل 115 جريحا أصيبوا بالغارة على مجلس عزاء فى صنعاء

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طائرة عمانية تنقل 115 جريحا أصيبوا بالغارة على مجلس عزاء فى صنعاء طائرة عمانية تنقل 115 جريحا أصيبوا بالغارة على مجلس عزاء فى صنعاء

> صنعاء (أ ف ب)

تستعد أول مجموعة من 115 شخصا أصيبوا بجروح فى غارات التحالف العربى على جنازة فى صنعاء، لاجلائها إلى سلطنة عمان، كما قال مسؤول فى التمرد الحوثى.

وأفاد مصور لفرانس برس أن طائرة حكومية عمانية ستقوم بنقل الجرحى. واعترف التحالف العربى بقيادة السبت بارتكاب خطأ من خلال استهداف مجلس عزاء فى صنعاء ما ادى إلى مقتل 140 شخصا واصابة 525 بجروح.وقال نائب وزير الصحة فى السلطات التابعة للمتمردين ناصر العوجلى "هذه هى المجموعة الأولى من الجرحى الذين سيتم اجلاؤهم لتلقى العلاج فى الخارج".

لكنه لم يوضح متى سيتم اجلاء اصابات جديدة.وقتل اكثر من 140 شخصا وأصيب حوالى 525 بجروح السبت الماضى خلال غارات شنتها طائرات التحالف العربى الذى تقوده السعودية على مجلس عزاء فى صنعاء.

وأقر التحالف السبت بارتكاب خطأ من خلال استهداف مجلس العزاء.وهذه الغارة هى الأكثر دموية فى اليمن منذ تدخل التحالف العسكرى العربى فى مارس 2015، وقد اثارت عاصفة من الاحتجاجات الدولية.

والثلاثاء، سمح العاهل السعودى الملك سلمان باجلاء المصابين بجروح خطيرة جراء الغارات.وكان تميم الشامى المتحدث باسم السلطات الصحية التابعة للتمرد اعلن الاحد ان اكثر من 300 من المصابين فى حالة خطيرة ويحتاجون إلى عناية فى الخارج.       


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