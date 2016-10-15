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ضبط 101 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة داخل محلات ومخازن فى القليوبية

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ضبط 101 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة داخل محلات ومخازن فى القليوبية ضبط 101 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة داخل محلات ومخازن فى القليوبية

اعلاف حيوانية

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تمكنت من ضبط 101 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة داخل محلات ومخازن بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

يأتى ذلك فى إطار الحملات الأمنية التى توجهها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، لإحكام السيطرة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول والإتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى من الأسمدة والأعلاف والمخصبات الزراعية والمبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة، لما لها من تأثير سلبى مباشر على الإنتاج الزراعى والصحة العامة للمواطنين .

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