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الطيران السوري ينفذ طلعات مكثفة على مقرات لداعش والنصرة في ريف حمص

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الطيران السوري ينفذ طلعات مكثفة على مقرات لداعش والنصرة في ريف حمص الطيران السوري ينفذ طلعات مكثفة على مقرات لداعش والنصرة في ريف حمص

أرشيفية

أفاد مصدر عسكري سوري بأن الطيران السوري نفذ طلعات مكثفة، اليوم السبت، على مقرات ومحاور تحركات لتنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) في ريف حمص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر قوله – “إن الطيران السوري نفذ طلعات مكثفة مركزة على مواقع انتشار تنظيم (داعش) في محيط شاعر وجنوب المحطة الثالثة ومحمية التليلة في ريف تدمر؛ أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من إرهابيي التنظيم، وتدمير آليات ومقرات تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة”، إضافة الى ” تدمير آليات وتجمعات لتنظيم (جبهة النصرة) في غنيمان وعز الدين وأم شرشوح وتلبيسة”.

وأشار المصدر الى أن عمليات الجيش – أمس – في ريف حمص الشمالي، أسفرت عن سقوط 12 مسلحا بين صفوف تنظيم (جبهة النصرة) .

وأوضحت الوكالة أن الطيران السوري دمر تجمعات لتنظيم (داعش) الإرهابي في الحميدية والبانوراما والعرفي وشمال تل بروك بدير الزور.

أ ش أ

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