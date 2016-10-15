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إیران تدعو لتدمیر جمیع الأسلحة الكیماویة فى العالم

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إیران تدعو لتدمیر جمیع الأسلحة الكیماویة فى العالم إیران تدعو لتدمیر جمیع الأسلحة الكیماویة فى العالم

الرئيس الإيراني حسن روحاني _ أرشيفية

أکد على رضا جهانجيرى سفیر إیران وممثلها الدائم لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكیمیائیة فى لاهاى، اليوم السبت، أهمية تدمیر الأسلحة الكیمیائية فى العالم..مطالبا دول العالم بالوفاء بالتزاماتها فى إطار المعاهدة.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن جهانجيرى- فى کلمة ألقاها فى الاجتماع الثامن والثلاثین للمجلس التنفیذى لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمیائیة فى لاهاى- دعوته الدول غير الأعضاء فى المعاهدة إلی الانضمام إلیها على وجه السرعة ودون أى شرط.

ویُعقد اجتماع المجلس التنفیذى لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكیمیائیة فى الفترة بین 11 إلی 15 أکتوبر الجارى فى مقر المنظمة الدولیة فى مدينة لاهاى الهولندية.

ورحب جهانجيرى بتعاون السوریة مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكیمیائیة لتدمیر الأسلحة الكیمیائیة..مؤکدا ضرورة تفادى تسییس هذا الملف.

أ ش أ

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