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«تربية وتعليم سيناء»: الإعلان عن 500 وظيفة معلم خلال الاسبوع الجاري

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«تربية وتعليم سيناء»: الإعلان عن 500 وظيفة معلم خلال الاسبوع الجاري «تربية وتعليم سيناء»: الإعلان عن 500 وظيفة معلم خلال الاسبوع الجاري

ارشيفية

كشف النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، أنه تم الانتهاء من الـ 500 وظيفة الخاصة بالتربية والتعليم.

وأكد حسان، فى تصريحات صحفية،اليوم السبت، أنه ورد فاكس من وزارة التربية والتعليم إلى ديوان عام محافظة جنوب سيناء، ومنه إلى مديرية التربية والتعليم، ليتم الاعلان خلال هذا الأسبوع عن الـ 500 وظيفة معلم، كدفعة أولى من الدفعات التى سيتم الاعلان عنها .

وأضاف حسان، أنه تمت مناقشة وزير التعليم لسد جميع العجز بالمحافظة من خلال لجنة التعليم بمجلس النواب ووعد الوزير بسد كامل العجز والبالغ 2060 معلمًا.

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