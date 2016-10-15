مصر والسعودية.. وهذه «الشرشحة» الإعلامية! بقلم| عماد الدين حسين

سؤال يتكرر فى كل خلاف بين دولتين عربيتين منذ سنوات طويلة، وتجدد هذه الأيام مع الخلاف بين مصر والسعودية على ملفات كثيرة بعضها خاص بسوريا وبعضها خاص بتيران وصنافير.

من يراقب وسائل الإعلام فى البلدين خصوصا فى «السوشيال ميديا» سوف يكتشف أننا عدنا إلى حروب داحس والغبراء فى الجاهلية، والذى اختلف فقط هو الشكل لكن المضمون هو نفسه.

للأسف سمعنا كل صنوف البذاءة والسفالة واغتيال سمعة الآخر، رغم أن غالبية الشتامين كانوا حتى أيام قليلة يتحدثون بلغة معاكسة تماما عن العلاقات الأزلية والاستراتيجية ووحدة المصير بين البلدين!.

بقدر الدور العظيم الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعى فى مجالات كثيرة إلا أنها تحولت فى الأيام الأخيرة إلى وسائل «التنافر الاجتماعى» بين المصريين والسعوديين.

مجموعات من الجهلة والمتخلفين والشعبويين وأنصاف المتعلمين وبعض السذج وحسنى النية، انساقوا خلال الأيام الأخيرة فى وصلات ردح وشتم متبادلة تستخرج أسوأ ما فى النفوس من صفات، والمؤكد أنها ستترك ندبات قد يصعب علاجها.

قد نعذر بعض المواطنين البسطاء الذين يفعلون ذلك مع وسائل التواصل الاجتماعى جهلا أو سيرا فى القطيع من دون معرفة بالعواقب والنتائج الوخيمة، لكن كيف نفسر سلوك إعلاميين ووسائل إعلام انجرت فى هذه الحرب القذرة؟!.

بعض هؤلاء الإعلاميين يدخلون مثل هذه المعارك وهم لا يدركون مدى الأثر المدمر الذى يتسببون فيه.

هم يمارسون السب والشتم والتريقة والسخرية معتقدين أنهم يؤدون خدمة جليلة لوطنهم سواء كان فى مصر أو السعودية، أو يعتقدون أنهم يفيدون ويخدمون هذه الحكومة أو تلك.

غالبية هؤلاء وربما جميعهم لم يقرأوا التاريخ البعيد أو القريب.

عندما اختلفت الحكومة المصرية مع منظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات ــ رحمه الله ــ بعد كامب ديفيد، شن عدد كبير من الإعلاميين المصريين هجوما حادا ضد عرفات.

فى عام 1983 خرج عرفات من لبنان للمرة الثانية بعد صدامه مع القوات السورية، وزار مصر فى طريق عودته إلى تونس بحرا عبر بورسعيد، وبدأت العلاقات تعود إلى مجاريها مع الحكومة المصرية. يومها التقى عرفات بأحد كبار رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية وقال له: «دعنى أقدم لك نصيحة، الحكام والرؤساء والمسئولون العرب يتشاجرون ويختلفون ويتخاصمون كثيرا، لكنهم يتصالحون بأسرع مما تتصور، وبالتالى فلا تتورط فى معارك ستنتهى بقبلات وأحضان على الطريقة العربية، وسوف تشعر وقتها أنك دخلت معركة خاطئة، وشتمت هذا الرئيس أمس، ثم فوجئت به يقبل ويحضن رئيس جمهوريتك اليوم!!».

للأسف لم يقرأ الإعلاميون العرب هذه النصيحة، ولايزالون يكررون نفس الخطأ بالطريقة «السيزيفية» الشهيرة، يصعدون الجبل المدبب حاملين الصخرة، ثم تتدحرج للأسفل، فيهبطون ويصعدون بصورة أبدية!.

هؤلاء أو معظهم هم الذين تسببوا فى الأزمة الشهيرة مع الشقيقة الجزائر فى مباراة كرة القدم بأم درمان عام 2009، ووجهوا سبابا وشتائم منحطة للجزائر، ورد عليهم إعلاميون جزائريون بنفس الطريقة، والنتيجة خصام وندوب، واستغرقت سنوات كى تبدأ فى التلاشى.

تختلف بريطانيا مع ألمانيا أو فرنسا، بل تقرر الخروج من الاتحاد الأوروبى. سمعنا آراء ووجهات نظر وتقييمات وانتقادات، لكننا لم نسمع سبا أو شتما على الطريقة العربية.

روسيا وأمريكا عادتا للحرب الباردة تقريبا، لكننا أيضا لم نرَ إعلاميين فى الجانبين يفعلون كما نفعل نحن العرب.

ليس معنى كل ما سبق إلغاء الخلافات أو الانتقادات لأنها جزء من الحياة الطبيعية، والأب والأم يختلفون مع أبنائهم، والأسرة الواحدة تتقاتل، فما بالك بعلاقات بين بلدين كبيرين؟!.

من حق أى إعلامى مصرى أن يختلف مع الحكومة السعودية وسياساتها، ومن حق أى إعلامى سعودى أن يفعل الأمر نفسه مع الحكومة المصرية وسياساتها، لكن ليس من حق هذا الصحفى أو ذاك أن يسب هذا المسئول أو ذاك البلد هنا أو هناك.

ما فعله بعض الإعلاميين المصريين والسعوديين خلال الأيام الماضية مخجل ومزرٍ ومهين، ويكشف للأسف أننا لم نتغير ونحتاج إلى وقت طويل حتى نتصرف كمواطنين طبيعيين أسوياء متحضرين ونتوقف عن حروب تدمير الذات.