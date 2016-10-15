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الأرصاد: طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

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الأرصاد: طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 الأرصاد: طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ، غدا الأحد ، طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلين وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 22 29

الإسكندرية 23 28

مطروح 21 27

بورسعيد 23 26

دمياط 23 26

بلطيم 23 27

الإسماعيلية 20 29

السويس 20 30

العريش 18 30

نخل 19 30

طابا 21 31

الطور 23 29

مرسى علم 24 33

الغردقة 24 33

شرم الشيخ 26 34

رفح 17 29

كاترين 15 26

سيوة 19 31

المنيا 21 31

الفيوم 22 30

رأس سدر 23 30

أبوسمبل 23 36

وسط الدلتا 22 29

أسيوط 17 32

سوهاج 18 33

الأقصر 22 35

أسوان 23 37

شلاتين 22 33

حلايب 24 31

الوادى الجديد 21 34

قنا 21 34

نويبع 25 30

السلوم 16 26

 


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