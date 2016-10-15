موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان القوات المسلحة عن تنفيذ عدة ضربات جوية ثأرا لشهداء سيناء وتراجع أسعار الذهب 5 جنيهات وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 مبلغ 510 جنيه، وبهذا يكون إجمالى تراجع المعدن الأصفر على مدار يومين 40 جنيها

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قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس لحل حزب النور السلفى لقيامه على أساس دينى، لجلسة 21 يناير المقبل .

يعقد مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، 3 جلسات الأسبوع الجارى، على أن يستهلها غداً الأحد، بعرض قوائم اللجان النوعية بعد التغييرات التى شهدتها فى ضوء رغبات العضوية الجديدة لأعضاء مجلس النواب، مع فتح باب الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة.

رصدت عدسة "اليوم السابع"، مظاهر مواجهة الغلاء وجشع التجار فى مشهد حضارى، حيث أغلق عدد من أصحاب محلات الجزارة، أبواب محلاتهم أمام الزبائن وامتنعوا عن شراء اللحمة بسبب ارتفاع أسعارها، والتى وصلت إلى 106 جنيهات لسعر كيلو اللحم.

استهل مجلس الوزراء إجتماعه اليوم السبت برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، كما توجه المجلس بخالص التعازى لأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

اعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وإجهاض تحركات عناصر البؤرالإرهابية التى تسعى قياداتها وكوادرها لتنفيذ العديد من العمليات العدائية بالبلاد للحيلولة دون تصعيد نشاطهم العدائى خلال الفترة الراهنةتوافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى مفادها إضطلاع مجموعة منالعناصر الإرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة من إحدى المزارع الواقعة علىحدود محافظتى الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء تمهيداً لإستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم العدائية .

بث الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ، فيديو غنائى بعنوان " سكت الكلام"، وذلك مع فيديوهات للضربة الجوية المركزة للقوات الجوية، ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء.

دفع مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك، برباعى هجومى فى التشكيلة الرسمية التى أعلنها لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة عصراً، على استاد لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تحتضن مدينة لوزان السويسرية اليوم السبت، اجتماعا دوليا لبحث إيجاد حل للأزمة السورية التى دخلت مرحلة صعبة بسبب التصعيد فى البلاد ولاسيما فى مدينة حلب، وذلك بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ومصر وتركيا والسعودية وقطر وإيران، لمناقشة الخطة التى وضعها المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى مستورا لتأمين خروج مقاتلى المعارضة السورية من مدينة حلب السورية وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

قال رئيس البرلمان الأفريقى روجيه أنكودو، إن هذه زيارته الأولى لشرم الشيخ، لافتا إلى أنه سعيد تحديدًا بزيارته لدير سانت كاترين، واستماعه لكل القصص التاريخية الخاصة بها الدير .

ينشر موقع "برلمانى" جدول أعمال مجلس النواب، فى جلسته المقبلة غدًا الأحد، والتى اشتملت على عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات، ويعقد مجلس النواب جلسة واحدة وستكون فى الساعة 12 ظهرًا.

قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن اجتماع الهيئة العليا اليوم برئاسة الدكتور السيد البدوى، ستناقش كل الأمور المتعلقة باللائحة الداخلية للحزب، وتعديلاتها بناءً على مطالبات الفترة الماضية.

شهد حي لا بوكا فى مدينة بوينيس آيريس الأرجنتينية، حادث مروع لرجل يعانى من مشاكل نفسية، بعد أن هاجم فتاتين وطعنهما بسكين كان فى حوزته.

فى كل ميادين العمل تجد هناك عدد من عمال التراحيل وقد انتابتهم حالة من الحماس وقت العمل بسبب أغانيهم الحماسية، والتى تحاول فهم حروفها وتفريق كلماتها لتستخلص جملة مفيدة ولا يزعج هذا الغناء صاحب العمل مادام يدار على قدماً وساق،خاصة مع ارتفاع الأصوات بالفعل تستحق أن تُسمع.

عشاق كرة القدم الإنجليزية على موعد اليوم مع وجبة كروية دسمة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الدورى الممتاز (البريميرليج)، وتفتتح لقاءات اليوم بمباراة تشيلسي وليستر سيتي فى الواحدة والنصف ظهراً، على ملعب "ستامفورد بريدج".

شيع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص جثمان المجند محمد طارق على، صباح يوم السبت، الذى استشهد إثر هجوم مسلح على نقطة تفتيش أمنى بسيناء أمس الجمعة.

وسط حالة من الحزن العام اصطف آلاف من أبناء تايلاند اليوم الجمعة على الطريق الذى سيسلكه جثمان ملكهم المحبوب بوميبون أدولياديج وصولا إلى القصر الملكى قبل تشييع جنازته وإقامة المراسم التقليدية لإحراق جثمان ملكيى وهى مراسم يستغرق الإعداد لها شهورا.

احيا النجم محمد دياب واحده من أقوى حفلاته لهذا العام داخل جامعة الاسكندرية احتفالا بتخرج الدفعة الأخيرة من كلية هندسة وسط حضور الألاف من الطلاب .