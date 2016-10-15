بدء محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

بدأت محكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

فيما حضر الضابط المتهم جلسة اليوم مرتديًا ملابس مدنية، رفقة عدد من محاميه.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.