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إحالة شركة لإنتاج حفاضات الأطفال للنيابة لوجود قطع معدنية داخل منتجاتها

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إحالة شركة لإنتاج حفاضات الأطفال للنيابة لوجود قطع معدنية داخل منتجاتها إحالة شركة لإنتاج حفاضات الأطفال للنيابة لوجود قطع معدنية داخل منتجاتها

أرشيفية

أحال جهاز حماية المستهلك شركة (هيات إيجيبت) المنتجة لحفاضات الأطفال ماركة (مولفيكس) في ، إلى النيابة العامة بعد ضبط قطع معدنية داخل إحدى تشغيلات حفاضات الاطفال المطروحة بالسوق تحت رقم (Eg 19 22.06.16).

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب -في تصريحات اليوم السبت- إن الجهاز تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من وجود قطع معدنية داخل «حفاضات مولفيكس» ما يشكل خطورة بالغة على الأطفال وعلى بشرتهم، خاصة مع ملامسة الحفاضات للمناطق الحساسة عند الأطفال.

وأضاف “نظرا لأن الشكوى ذات طبيعة خاصة جدا وتتعلق بصحة وسلامة الأطفال، فقد تم على الفور تحرك لجنة من مفتشي الجهاز والإدارة الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية بالتفتيش على المصنع، وبمواجهة رئيس قسم الإنتاج بالشركة بالعينات المقدمة من الشاكي، وبعد رجوعه إلى تقرير الإنتاج للوردية التي أنتجت بها العبوة محل الشكوى، أقر في محضر الإجراءات أن الماكينة التي أنتجت العبوة كان قد تم إيقافها لوجود قطع في الاستيك المستخدم في إنتاج الحفاضات، وتم إجراء تنظيف للماكينة وكان من المفترض عند بداية تشغيلها عزل أول خمس عبوات، إلا أن العامل أخطأ وقام بوضع العبوات علي ماكينة تعبئة البالة لتدخل في الإنتاج المعد للبيع، وهو ما اعتبره الجهاز بمثابة الإهمال والخطأ الجسيم.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الخطأ الجسيم الذي يهدد صحة أطفالنا.

أ ش أ

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