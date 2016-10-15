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الليلة..سمير عمر يستعرض تقرير خاص مع صناع الأثاث بدمياط في “حوار القاهرة”

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الليلة..سمير عمر يستعرض تقرير خاص مع صناع الأثاث بدمياط في “حوار القاهرة” الليلة..سمير عمر يستعرض تقرير خاص مع صناع الأثاث بدمياط في “حوار القاهرة”

كتبت – إ نجي لطفي

يناقش الإعلامي سمير عمر مقدم برنامج “حوار القاهرة” المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية” ستذاع مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ10 ليلا ،بدلا من الزميل عمرو عبدالحميد في الفقرة الأولي الاتهامات الإثيوبية الموجهة لمصر.
> وتقوم بتحليل الفقرة السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الافريقية، وفي الفقرة الثانية يقوم سمير عمر باجراء جولة ميدانية خاصة من قلب محافظة دمياط.

والتقي “عمر ” بمحافظ دمياط، الدكتور إسماعيل طه بمقر المحافظة للتعرف على المشاكل التى يعاني منها أصحاب ورش الاثاث والركود الشديد في الصناعة بسبب أرتفاع .

كما سيلتقي سمير عمر مع صناع الأثاث وأصحاب الورش فى أماكن عملهم، لشرح المشاكل التى يعانوا منها منذ أرتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة.

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