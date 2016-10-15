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سقوط تشكيل جديد للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

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سقوط تشكيل جديد للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية سقوط تشكيل جديد للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

مركب هجرة غير شرعي

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على شخصين بمنطقة الجمرك، وذلك لقيامهم وآخرين هاربين بتجميع الشباب من راغبي السفر لإيطاليا عن طريق البحر باستخدام إحدى العائمات غير الأمنة نظير مبالغ مالية يتحصلوا عليها.

كانت قد ردت لضباط مباحث الأموال العامة معلومات تفيد بقيام كل من “أ. م – 43 عاما – صياد”، محكوم عليه في قضية جنح قسم الدخيلة “غش تجارى”، و”م. أ – 27 عاما – صياد”، بتكوين تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع آثنين آخرين هاربين هما “أ. أ” 41 عاما، محكوم عليه في 12 قضية ومدرج على قوائم الممنوعين من السفر، و”م. ي” 43 عامًا.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بتجميع الشباب من مختلف المحافظات راغبي السفر للعمل بدولة إيطاليا “هجرة غير شرعية” نظير حصولهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 ألف إلى 35 ألف جنيه من كل منهم لتسفيرهم متخذين من منطقة الأنفوشي، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وتسفيرهم عن طريق البحر من أحد الشواطئ بمنطقة رأس التين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين الهاربين، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

أ ش أ

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