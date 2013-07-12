فيلم إيطالي وعراقي جديد الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع إطلاق فيلم من إنتاج إيطالي يعرض باللغة الإنكليزية عنوانه Siberian Education. كما تم إطلاق الفيلم الدرامي Bekas وهو من إنتاج عراقي وسويدي وفنلندي مشترك. في ما يلي لمحة سريعة عن هذين الفيلمين.

Siberian Education

فيلم من نوع الدراما والتشويق مقتبس عن رواية للكاتب Nicolai Lilin ، من بطولة John Malkovich و Peter Stomare ومن إخراج Gabriele Salvatores. تدور قصة Siberian Education حول تقاليد مجموعة من الشعب الروسي إبان سقوط حائط برلين والإتحاد السوفياتي في منطقة تدعى Transdniestria شمال "مولدوفيا". هناك يعيش Gagarin الذي يتمّ القبض عليه ويدخل السجن لمدة سبع سنوات. وعندما يطلق سراحه يرى أن العالم تغيّر من حوله ولم يعد يمكنه ممارسة الأعمال المشبوهة بعد اليوم، فيغرق في المخدرات ويقرر الانخراط في منظمة تنفّذ الجرائم والتصفيات والرجوع عن قراره قد يكلّفه حياته. Siberian Education يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

Bekas

فيلم من نوع الدراما من بطولة زمند طه و سروار فازيل وإخراج كرزان قادر الذي عالج في هذا الفيلم تجربته الخاصة عندما هرب في صغره من كردستان العراقية في التسعينات عبر الإلتحاق برحلة أطلق عليها إسم Bekas شاركه فيها اليتيمين "دانا" و "زانا" حيث المعاناة كانت رفيقتهم الدائمة. Bekas يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر.